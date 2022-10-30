2022/10/30 | 21:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رد الخبير القانوني على التميمي، 2022-10-30، على تقرير المسلة حول تزايد...

ظهرت المقالة الخبير التميمي يرد على تقرير المسلة حول البطالة بين المحامين في العراق أولاً على المسلة.

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