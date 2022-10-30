بعد التحفظ المغربي.. الجامعة العربية تؤكد: خلافات الأمس تم حلها

2022/10/30 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الجامعة العربية، الأحد، أن الخلافات التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية للقمة الـ31، والتي حدثت السبت، "تم تجاوزها".

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