بعد تعرضه للطعن في إيطاليا.. لاعب أرسنال يغادر المستشفى ويكمل علاجه في المنزل

2022/10/30 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الإسباني بابلو ماري، مدافع أرسنال الإنجليزي، والمُعار لنادي مونزا الإيطالي، المستشفى، بعد خضوعه لعمل جراحي، عقب هجوم طعن تعرّض له في سوبر ماركت إيطالي.

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