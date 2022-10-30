السوداني من مقر العمليات المشتركة يشيد بمهنية القوات الأمنية بمختلف صنوفها

2022/10/30 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “رئيس مجلس الوزراء […]

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