2022/10/30 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة المجتمعية ، اليوم الاحد، توقيف حالتي ابتزاز في بغداد فيما بينت أن أحدهما لزوج ابتز زوجته.وذكرت الشرطة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “مفارزها في دائرة العلاقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحداهما زوج ابتز زوجته..



المجتمعية توقف حالتي ابتزاز في بغداد المركز الخبري الوطني.

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