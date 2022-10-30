2022/10/30 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت الشرطة المجتمعية، اليوم الأحد، من إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني إحداها لزوج يبتز زوجته في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعمليتين منفصلتين..تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد اليوم الأحد من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني، أحدهما لزوج يبتز […]

ظهرت المقالة إحداها لزوج يبتز زوجته..



إفشال محاولتي ابتزاز إلكتروني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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