“قمة الجزائر”.. حديث عن توافق على مشاريع قراراتها

2022/10/30 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، الأحد، عن توافق على مشاريع قرارات قمة الجزائر.وقال رشدي بحسب”سكاي نيوز عربية”، إنه “جرى النقاش على مختلف القضايا العربية”.

وأضاف أن “التدخلات الإقليمية كانت محورا رئيسا باجتماعات الجزائر”.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر، يومي الأول والثاني من الشهر المقبل.

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