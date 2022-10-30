المرور توجه ضباطها ومنتسبيها للعمل “بالإشارة الضوئية”

2022/10/30 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، ضباطها ومنتسبيها للعمل “بالإشارة الضوئية”.

وذكرت المديرية، في بيان “نؤكد توجيهنا السابق الى ضباط ومنتسبي مديرية المرور العامة كافة الذين يعملون في تنظيم حركة السير والمرور بالعمل (بالإشارة الضوئية ) وتوعية المواطنين على الامتثال لها”.

وأضافت، أن ” ثقافة الشعوب تقاس من التزام المواطنين بالقانون والتعليمات المرورية”.

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