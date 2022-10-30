الأمن الأردني يضبط مليون دولار من العملات المزورة

2022/10/30 | 22:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، ضبط مليون دولار مزيفة، بحوزة ثلاثة أشخاص في لواء الرمثا.

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