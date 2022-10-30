بعد التحذير.. هل يحرم الـ

2022/10/30 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" نظيره التونسي من أن مشاركة البلاد في كأس العالم "قطر 2022" ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

وبلغ منتخب تونس نهائيات بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من: فرنسا حاملة اللقب، وأستراليا، والدنمارك.

وأرسل الـ"فيفا" خطابا إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم الأسبوع الماضي، لخص فيه نقاط قلقه بعد أن هدد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش بحل بعض الهيئات، إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة وأزعجت الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وجاء في خطاب الـ"فيفا" إن عدم الالتزام بالاستقلالية في العمل من جانب الاتحاد التونسي، سيعرضه لعقوبات طبقا للوائح الـ"فيفا"، من بينها الإيقاف.

ومن المنتظر أن يستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بمواجهة نظيره الدنماركي يوم 22 نوفمبر المقبل.

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