التعليم تحدد موعد فتح الاعتراضات على القبولات الالكترونية

2022/10/30 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن موعد إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)ـ إنه "تم تحديد الأول من تشرين الثاني المقبل، موعدا لإطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعلنت مساء اليوم، قبول مئتين وخمسة آلاف وأربعمئة وستة وثمانين طالباً وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

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