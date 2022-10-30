لجنة نيابية للتحقيق بـ3 ملفات تتعلق بالموانئ

2022/10/30 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة نيابية لإجراء تحقيق حول تدهور موانئ العراق في البصرة وعدم تطويرها.

وقال المعموري عبر وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إنه "تم تشكيل لجنة نيابية بشأن من يقف وراء تدهور موانئ العراق في البصرة وعدم تطويرها لاجراء تحقيق حول ما يلي:

1- شبهات في العقود الخمسة لميناء الفاو الكبير المبرمة بين الشركة العامة الموانئ العراق مع شركة دايو الكورية بتاريخ 2020/12/30. 2- عقد التشغيل المشترك لحفظ الامن في الموانئ الذي ابرم بتاريخ 2021.08.17 لمدة عشرين سنة وبغرامة قدرها 500 دولار فقط على الطرف الثاني ودون ان يتضمن اي نسبة بين الطرفين .

3- التحقيق في كافة عقود التشغيل المشترك التي ابرمتها الشركة العامة لموانيء العراق نظراً لتدني نسبة شركة الموانيء وهدر حقوق الشركة لصالح الطرف الثاني المتعاقد معها.

وأضاف المعموري "وقعنا مع باقي النواب بخصوص موانئ البصرة وتم جمع التواقيع على كتاب النائب عامر عبد جبار".

أدناه نص الوثيقة:

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