بعد يوم من تحذير قائد الحرس الثوري.. اشتباكات عنيفة بين الطلاب والأمن في جميع أنحاء إيران

2022/10/30 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الطلاب في حرم الجامعات في جميع أنحاء إيران، الأحد، وفقا لناشط وجماعات حقوقية في البلاد.

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