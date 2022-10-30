2022/10/30 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكرت مصادر صحفية بريطانية ، اليوم الاحد،أن مركزاً للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية، تعرض للهجوم .وأضافت المصادر أن “المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصاً مخططاً، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا..



هجوم على مركز للمهاجرين المركز الخبري الوطني.

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