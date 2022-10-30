2022/10/30 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة التعليم، اليوم الأحد، موعد إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إنه “تم تحديد الأول من تشرين الثاني المقبل، موعدا لإطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية”.وأعلنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد موعد اطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية على القبول المركزي المركز الخبري الوطني.

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