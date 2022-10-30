2022/10/30 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضاء المفاهيمي لباربا يشرحه كتاب مترّجم للبياتلي دراماتورجيا العرض في أصل مسيرة مخرج الموصل – مروان ياسين الدليمي من التقاليد المهمة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بنسخته التاسعة والعشرين والذي تشرف عليه وزارة الثقافة المصرية أن إدارة المهرجان إصدرت مجموعة كتب تعنى بالفن المسرحي بالتزامن مع انعقاد المهرجان ،ويأتي هذا الاهتمام على اعتبار”ليست العروض والفعاليات المصاحبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراماتورجيا العرض في أصل مسيرة مخرج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراماتورجيا العرض في أصل مسيرة مخرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).