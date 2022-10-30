2022/10/30 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعلان بس يازعل – مجيد السامرائي (زعلان بس يازعل ) قصيدة لكاظم اسماعيل الكاطع وضعتها عنوانا لبوست كنت اود مكاشفة (اصحابي ) الافتراضيين والحقيقيين عن نوبة زعل مصحوبة بسعال وقلت: لا تنسخوا قصيدة الكاطع فاذا هم يقطعونها إربا إربا وينثرون علي مقطاعها البالغة 75 بيتا اثر بيت ..زعلان بس يا زعل…لمن ترد للصدكَ…قبل المنادي […]

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