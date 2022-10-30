2022/10/30 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهرة التفاهات – ياس خضير البياتي الدنيا تسير بالمقلوب، وهي عند الناس علامة لقيام الساعة، كما ظهور المهدي المنتظر أو المسيح الدجال، أو العودة المتوقعة ليسوع المسيح للأرض؛ تفسيرات ورؤى بعضها من الخيال أو هو موجود في كتب الأديان والأساطير.دنيا اختفت منها القدوة المعرفية والتربوية، واحتجبت مكانة المثقف والمفكر، وتراجعت صورة المعلم ومربي العائلة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهرة التفاهات – ياس خضير البياتي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهرة التفاهات – ياس خضير البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).