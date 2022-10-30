العامري يدعو لان يكون القطاع النفطي باب لخدمة كل مناطق العراق

2022/10/30 | 22:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد 10/30/2022، ان القطاع النفطي...

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