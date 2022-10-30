قبولات بتخصصات لاتناسب سوق العمل.. نحو ربع مليون خريج إضافي لـ

2022/10/30 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الباحث رامي جواد، اليوم الاحد، قبول اكثر من ٢٠٠ الف طالب في الجامعات الحكومية العراقية وبالتخصصات المذكورة، تعني تخرج قرابة ربع مليون خريج إضافي لـ"سوق العاطلين"، بسبب عدم مراعاة متطلبات سوق العمل.

وقال جواد في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم) إنه "منذ عقود والعالم يتجه نحو التخصصات المهنية والبرمجية لمواكبة التطور في سوق العمل، اما في العراق وخلال السنوات الأربعة القادمة سيدخل لدينا (٢٠٠) الف خريج اضافي لسوق العاطلين، منهم (٢٥.٦) الف تم قبولهم هذا العام في كليات العلوم و(٢٣) الف في كليات الهندسة".

وبين أن "الدراسات التقليدية في العراق تعتبر من أهم أسباب تدهور القطاع الخاص لأنها لاتساعد على تنشيط سوق العمل ولاتساهم في خلق وظائف جديدة حيث يعزف الكثير من المستثمرين والشركات العالمية من انشاء مشاريعهم الخاصة في العراق لعدم وجود عمالة ماهرة وعدم وجود تخصصات مهنية تساعد في تحقيق متطلبات العمل".

وتابع: "اصبحت نظرة رجال الاعمال والمستثمرين لجيوش الخريجين في العراق كمجموعة فاشلين لاينتفع منهم بشئ، أما وزارة التعليم فأصبحت وزارة للترفيه لكنها بالحقيقة تمارس أكبر جريمة منظمة هدفها ترويض وتخدير الشباب حتى يحين دورهم للاصطفاف الى جيوش العاطلين".

وأكد أن "تطوير التعليم هو الخطوة الأولى التي يمكن من خلالها تطوير مستقبل القطاع الخاص وحل مشاكل الدولة الاقتصادية، وبدون هذه الخطوة سيبقى الفشل حليف كل محاولات تطوير القطاع الخاص".

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