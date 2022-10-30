نائب عن الإطار: من سوء حظ المفسدين وصول السوداني.. والجميع سيحاسب

2022/10/30 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداعتبر النائب عن الاطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، اليوم الاحد، أن وصول محمد السوداني لرئاسة الحكومة في هذه الفترة من سوء حظ المفسدين، معتبرا ان مرحلة الابتزاز السياسي "انتهت".

وقال الفتلاوي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "مكافحة الفساد من البدايات المبشرة للحكومة الجديدة و من سوء حظ المفسدين وصول السوداني في هذه الفترة كون الجميع سيحاسب قانونيا ". واضاف ان "أسلوب "غطيلي واغطيلك" ولى في عهد السوداني وان الشفافية في ابراز ملفات الفساد في العهد الجديد واضحة ولا يمكن اغلاق أي ملف لسرقة اموال العامة".وتابع ان "رئيس الحكومة امهل الوزراء 6 اشهر لتقديم المنجزات وفي حال عدم قدرتهم فان الحساب سينالهم دون أي مجالة كما حصل في السابق".

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