الحدود يهزم الطلبة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من ممتاز الكرة

2022/10/30 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكن نادي الحدود، اليوم الاحد من هزيمة غريمه الانيق بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.وحقق الحدود فوزه بتسجيل هدفين مقابل لاشيء على الطلبة ضمن الجولة الخامسة.وسجل الهدف الاول للحدود اللاعب محمد سويعيد في الدقيقة 54 من الشوط الثاني فيما سجل الهدف الثاني اللاعب سراج الدين صباح في الدقيقة الخامسة بعد التسعين ضمن الوقت الاضافي من عمر المباراة.

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