قيادي في الاطار: سيعاد النظر بسعر صرف الدولار خلال 60 يوما

2022/10/30 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، بان ملف سعر صرف الدولار سيعاد النظر به خلال 60 يوما من الان.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ملف سعر صرف الدولار وتداعياته يعد من الاخطاء الكبيرة لسياسة الحكومة السابقة لانها لم تعالج سلبياته على الشرائح الفقيرة والمتعففة وتركت الاسواق دون اي ضوابط ما ادى الى ارتفاع الاسعار بمعدلات عالية ارهقت كاهل الملايين”.

واضاف، ان “دراسة ملف اعادة صرف الدولار تعد من اولويات حكومة السوداني”، متوقعا بانه “سيعاد النظر بها خلال 60 يوما من الان من خلال دراسة مستفيضة عبر لجنة اقتصادية لتعطي نتائج للحلول التي يمكن الاعتماد عليها في تعزيز القدرة المالية للبلاد مع الحفاظ على استقرار الاسعار وحماية الشرائح الضعيفة”.

وتسبب رفع سعر الدولار وتقليل قيمة الدينار دون اي ضوابط للأسواق في رفع الاسعار بمعدلات عالية تسبب بضرر بالغ لملايين الفقراء في العراق طيلة الاشهر الماضية.

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