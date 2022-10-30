الديمقراطي يحذر من حزب مسلح سيتسبب باقتتال كردي

2022/10/30 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الأحد، على ضرورة انهاء وجود الحزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان لايقاف الانتهاكات التركية في العراق، محذر عناصر العمال من التصادم مع البيشمركة.

وقال ممو زيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وجود حزب العمال يمنح تركيا ذريعة بالاستمرار بالقصف اليومي ووجود جنودهم في مناطق إقليم كردستان”.

وأضاف أن “على حزب العمال ترك مواقعه والانسحاب وعدم جرنا للاقتتال الكردي، وتكرار هجماته على البيشمركة وعلى المصالح العامة كونه عمل مشين”.

وتصادمت عناصر الحزب العمال الكردستاني مع قوات البشمركة في الاقليم خلال الاشهر الماضية بعد محاولة الاخيرة انهاء وجود الحزب التركي المعارض من جبال قنديل شمال العراق.

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