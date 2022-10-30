2022/10/30 | 23:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W3OVVxkVAyY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شح المياه في العراق.. واقع ينعكس بتقليص المساحات الزراعية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شح المياه في العراق.. واقع ينعكس بتقليص المساحات الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).