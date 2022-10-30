إصابة مدنيين اثنين بانفجار لم تعرف طبيعته في كركوك

2022/10/30 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار لم تعرف طبيعته في محافظة كركوك.

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