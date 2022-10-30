2022/10/30 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الأحد، أنه سيدعو مجلس النواب للاجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، ميشال عون، "وفقا للأصول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. بري سيدعو البرلمان للاجتماع لمناقشة رسالة عون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. بري سيدعو البرلمان للاجتماع لمناقشة رسالة عون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).