للمرة الأولى في المونديال: قصة اعتماد البطاقات الملونة.. وزيدان أكثر من طُرِد

2022/10/30 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منتصف القرن الماضي كان حكم مباراة كرة القدم يلجأ إلى الإشارة واتخاذ القرارات بشكل شفهي، عند ارتكاب اللاعبين خطأ ما، إذ كان يتجه نحو المخطئ ويُشير له بالرقم 1، أي أن لديه إنذار، بينما إذ أشار له بالرقم 2، فهذا يعني أنه حصل على الإنذار الثاني وعليه الخروج من الملعب، قبل أن يتم اعتماد البطاقات الملونة في كأس العالم عام 1970.

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