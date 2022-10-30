2022/10/30 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير بالقرب من قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “رجل وامرأتين لُقي مصرعهم واصيب شخض من أهالي بلد نتيجة حادث تصادم عجلتين وانقلاب واحدة بالقرب من قضاء الدجيل في صلاح الدين”.

ظهرت المقالة بينهم امرأتين..



مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير جنوبي صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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