2022/10/31 | 00:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 10/30/2022.رئيس كتلة دولة...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة:- الدستور يمنع إقالة وزير دون العودة للبرلمان..



وقوى لا تفرق بين الادارة والسياسة أولاً على المسلة.

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