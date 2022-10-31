2022/10/31 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان» خاص» اختتمت امس القمة العالمية لحركة الحرية، في دورتها الحادية عشرة في تايوان، وشارك فيها ممثلو 70 دولة واكثر من 200 من قادة المجتمعات المدنية في بلدانهم والمثقفين والمفكرين والإعلاميين العاملين في قضايا حقوق الانسان وكان الاختيار الأمريكي قد وقع على تايوان مكانا للقمة التي تثير قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان في رسالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناشطة والشاعرة أمل الجبوري العائدة من قمة الحرية بتايوان لـ (الزمان): مشروع الدولة المدنية متعثر في العراق ولا تستوعبه الحياة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناشطة والشاعرة أمل الجبوري العائدة من قمة الحرية بتايوان لـ (الزمان): مشروع الدولة المدنية متعثر في العراق ولا تستوعبه الحياة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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