الناشطة والشاعرة أمل الجبوري العائدة من قمة الحرية بتايوان لـ (الزمان): مشروع الدولة المدنية متعثر في العراق ولا تستوعبه الحياة الديمقراطية

2022/10/31 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‮»‬‭ ‬خاص‮»‬ اختتمت‭ ‬امس‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬لحركة‭ ‬الحرية،‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬ممثلو‭ ‬70‭ ‬دولة‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المجتمعات‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬والمثقفين‭ ‬والمفكرين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وكان‭ ‬الاختيار‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬تايوان‭ ‬مكانا‭ ‬للقمة‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬قضايا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ […]

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