جرحى في اعتداء على اعتصام أمام السفارة الإيرانية ببرلين والمتظاهرون يتحدون أوامر الحرس الثوري

2022/10/31 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تحدى‭ ‬متظاهرون‭ ‬إيرانيون‭ ‬مجددا‭ ‬الأحد،‭ ‬أمر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬بوقف‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬أسبوعها‭ ‬السابع‭ ‬بعدما‭ ‬أشعلتها‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬ فيما‭ ‬جُرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬استهدف‭ ‬متظاهرين‭ ‬سلميين‭ ‬قرب‭ ‬سفارة‭ ‬إيران‭ ‬نفّذه‭ ‬ملثّمون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذوا‭ ‬بالفرار،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬الشرطة‭ […]

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