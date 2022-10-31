2022/10/31 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ما‭ ‬يجري‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬تواجه‭ ‬اختبار‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬المعلن‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملها،‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التقليد‭ ‬الاعمى‭ ‬للديمقراطيات‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬استناد‭ ‬واقعي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واقعا‭ ‬وظروفا‭ ‬واشخاصا‭ ‬تحت‭ ‬عجلة‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬المتدحرجة‭.‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬الأيام‭ […]

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