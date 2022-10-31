2022/10/31 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام ما يجري الحديث عنه في انّ الحكومة العراقية الجديدة تواجه اختبار تطبيق البرنامج المعلن لها في الأيام المئة الأولى من عملها، هو نوع من التقليد الاعمى للديمقراطيات العريقة في العالم، من دون ان يكون له أي استناد واقعي في العراق واقعا وظروفا واشخاصا تحت عجلة العملية السياسية المتدحرجة.
سمعنا عن الأيام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأيام المئة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سمعنا عن الأيام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأيام المئة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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