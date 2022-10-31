إصابة 3 أطفال ورجل مسن بانفجار في كركوك

2022/10/31 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة اربعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة داخل حي شعبي في منطقة المصلى وسط كركوك. وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اربعة شخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل حي شعبي في منطقة المصلى وسط كركوك". واضاف ان "بين المصابين ثلاثة اطفال ورجل طاعن بالسن"، مبينا ان "القوات الامنية وصلت الى موقع الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

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