ائتلاف المالكي: توجيهات السوداني للوزارات أنهى قلق

2022/10/31 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر النائب عن دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الاحد، ان التوجيهات الاخيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيما يخص تغيير الادارات داخل الوزارات، أنهى قلق "الادارات الثانوية".

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "السوداني انهى قلق الادارات الثانوية بالوزارات بعد ان اطلق توجيهاته للوزراء بعدم إجراء اي تغييرات لحين اعادة التقييم".

واضاف ان "ما جرى هو اعادة تكليف مدراء مكاتب الوزراء من نفس الوزارات لقطع الطريق امام الاحزاب التي تحاول أحداث تغييرات بالوزارات والاتيان بشخصيات قريبة منها على حساب شخصيات مهنية".

وتابع ان "تلك الاجراءات انهت حدوث اي فرصة لإرباك حكومي كما حصل في الاعوام السابقة كون التغييرات السريعة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى ارباك كبير بادرة المؤسسات".

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