إصابة ثلاثة أشخاص بهجوم بـ

2022/10/31 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بهجوم بـ"رمانة يدوية" في محافظة كركوك.

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