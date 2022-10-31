البرازيليون يترقبون نتائج انتخابات الرئاسة

2022/10/31 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت، مساء الأحد، مراكز الاقتراع في البرازيل التي تحبس أنفاسها بانتظار معرفة هوية الفائز في الرئاسة بين الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، والرئيس الأسبق اليساري، لولا دا سيلفا، الأوفر حظا.

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