2022/10/31 | 02:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت صحيفة “Express Tribune”، بأن الصحفية الباكستانية صدف نعيم، لقيت مصرعها بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق عمران خان.ونقلت الصحيفة خبر مقتل مراسلة التلفزيون المحلي صدف نعيم، يوم الأحد بعد أن دهستها سيارة زعيم حزب “تحريك وإنصاف” الباكستاني عمران خان، أثناء تغطيتها لمسيرة أنصار خان التي كانت متجهة نحو إسلام آباد، […]

ظهرت المقالة باكستان..



مقتل صحفية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان.. مقتل صحفية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان.. مقتل صحفية بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).