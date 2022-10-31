ترامب يدافع عن استضافة ناديه بطولة غولف تمولها السعودية

2022/10/31 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن استضافة بطولة LIV للغولف المدعومة من السعودية في نادي الغولف التابع لعائلته، والذي تبلغ مساحته 800 فدان في ميامي.

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