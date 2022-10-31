سجن دياربكر.. استعارة الدولة التركية في مئويتها

2022/10/31 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان مشهدا سرياليا للغاية: فبينما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعلن عن نية حكومته "تحويل سجن دياربكر إلى صرح ثقافي وفني"

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