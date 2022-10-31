لولا في خطاب النصر: البرازيل لن تبقى منبوذة 

2022/10/31 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطاب النصر، مساء الأحد، أن بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مضيفا أنها "عادت" إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون "منبوذة".

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