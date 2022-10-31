ثقافة الديمقراطية في فكر الاحزاب السياسية

2022/10/31 | 07:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام المهندس الاحزاب التي تؤمن بالعنف اكثر من الديمقراطية مع إيديولوجية عنف ليكون اساس لمبادئها ، هذه حقيقة وليس تجني رغم لا تختلف عنها بعض ميليشيات العراق بنفس الإيديولوجية العنيفة...أكمل القراءة ←

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