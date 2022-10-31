حكومة السوداني والانتقام من أعداء الإسلام السياسي الشيعي

2022/10/31 | 07:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير عادل حكومة الأغلبية ليست في صالح المحاصصة الطائفية والقومية السياسية، أي ليست في صالح جميع القوى المتواجدة في العملية السياسية، وخاصة عندما تحولت مقولة “المكونات” إلى مقدس في...أكمل القراءة ←

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