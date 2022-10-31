كيف ردّ ترامب على سؤال عن سجل السعودية في حقوق الإنسان؟

2022/10/31 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة LIV Golf، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، والتي اختتمت سلسلة جولاتها الأولى، الأحد.

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