أسطورة الغولف.. سعودي يدعو

2022/10/31 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مواطن سعودي رسالة إلى أسطورة الغولف الأميركي، إلدريك تونت، المعروف باسم "تايغر وودز"، يدعوه فيها للتحدث عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة.

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