2022/10/31 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة علاقة سببية بين نقص فيتامين (د) أو ما يعرف بفيتامين الشمس والوفيات.وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “أنايوالز أوف إنترنال ميديسين” إلى الحاجة إلى استراتيجيات الصحة العامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لدى السكان، حيث ربطت النتائج […]

ظهرت المقالة نقص فيتامين الشمس “خطير جدا”..



الموت المبكر يطرق الأبواب أولاً على ايرث نيوز.

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