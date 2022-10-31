بعد الاتفاق.. صندوق النقد يرحّب برفع أسعار الفائدة في مصر

2022/10/31 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" أن "تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وأن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية".

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