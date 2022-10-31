سُجن عام 1988.. شاهد رد فعل رجل بعد إبطال إدانته وحكم

2022/10/31 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى هذا الرجل أكثر من 38 عامًا في السجن لجريمة لم يرتكبها، ففي عام 1988، حُكم على ماوريس هاستينغز بالسجن مدى الحياة بتهم القتل والشروع في القتل مرتين.

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