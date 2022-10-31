الكويت.. مجلس الأمة يعود إلى

2022/10/31 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد مجلس الأمة الكويتي اعتماد شعار الدولة الرسمي، الذي يظهر "السفينة في البحر"، وهو ما كان معتمدا قبل عام 2014، عندما قام حينها رئيس المجلس، مرزوق الغانم، بتغييره.

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