2022/10/31 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يُصدر عدداً من التوجيهات خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء من بينها: – الاهتمام بالمكتب الإعلامي في الوزارة على أن يتابع من الوزير مباشرة، مع الاستماع إلى النقد البناء – يكون التعامل مع البعثات الدبلوماسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات السوداني خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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